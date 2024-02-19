Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

Француз станет игроком "сливочных" 1 июля

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Фото: Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским Реалом.

Об этом сообщает Marca.

5-летнее соглашение вступит в силу 1 июля, когда закончится контракт игрока с парижанами.

Переговоры прошли легко, у сторон были разногласия по имиджевым правам, но Реал смог договориться с Мбаппе.

Стороны также согласовали подписной бонус за переход француза в качестве свободного агента. Килиан получит 50 млн евро за подписание контракта с мадридцами.

В нынешнем сезоне Мбаппе отыграл 31 матч за ПСЖ, у которых забил 32 гола и отдал семь результативных передач.

Накануне Килан ;Мбаппе заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи о том, что покинет Париж летом. Также нападающий сообщил партнерам по ПСЖ об уходе из клуба.

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