Футбол
Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом
Француз станет игроком "сливочных" 1 июля
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Фото: Getty Images
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским Реалом.
Об этом сообщает Marca.
5-летнее соглашение вступит в силу 1 июля, когда закончится контракт игрока с парижанами.
Переговоры прошли легко, у сторон были разногласия по имиджевым правам, но Реал смог договориться с Мбаппе.
Стороны также согласовали подписной бонус за переход француза в качестве свободного агента. Килиан получит 50 млн евро за подписание контракта с мадридцами.
В нынешнем сезоне Мбаппе отыграл 31 матч за ПСЖ, у которых забил 32 гола и отдал семь результативных передач.
Накануне Килан  ;Мбаппе заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи о том, что покинет Париж летом. Также нападающий сообщил партнерам по ПСЖ об уходе из клуба.