Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Артемий Панарин (справа). Фото USA Today Sports

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (6:5 ОТ) в регулярке лиги. В матче на открытом воздухе Панарин забил гол в овертайме.

Второй звездой дня стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе — автор двух шайб в ворота «Питтсбурга» (2:1).

Третьей звездой дня признан нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который набрал 2 (1+1) очка в игре с «Аризоной» (4:3). В гонке бомбардиров НХЛ Маккиннон набрал 91 (33+58) очко и приблизился к Никите Кучерову («Тампа»). У россиянина на данный момент 94 (36+58) очка.

Источник