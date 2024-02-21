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Футбол

Бавария объявила об уходе Тухеля летом

Немецкий специалист и клуб договорились о прекращении сотрудничества

Главный тренер Баварии Томас Тухель покинет команду в конце сезона.

Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

После дискуссии с генеральным директором клубом Яном-Кристианом Дризене стороны пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества.

Контракт Тухеля с Баварией был рассчитан до лета 2025 года.

«Мы договорились, что завершим наши рабочие отношения в конце этого сезона. К тому времени я, конечно, буду продолжать делать все возможное со своим тренерским штабом, чтобы добиться максимального успеха», — сказал Тухель.

Томас возглавил мюнхенцев в марте 2023 года. Вместе с Баварией немецкий специалист выиграл Бундеслигу-2022/23.

Стоит напомнить, что после поражения от Лацио в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) немецкому коучу дали три матча ;на исправление ситуации, после чего Бавария уступила Бохуму в 22 туре Бундеслиги (3:2).

champion.com.ua

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