Следить

Футбол

Динамо и Черноморец смогут принять больше всего зрителей на матчах УПЛ

Определились зрительские квоты для клубов Украинской Премьер-лиги

Сегодня, 21 февраля, определились окончательные квоты посещаемости стадионов для клубов Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Квоты формировались в соответствии с приказами Министерства молодежи и спорта и его рекомендациями по созданию рабочих групп, определяющих возможность привлечения болельщиков на каждую арену.

Зрительные квоты для клубов УПЛ:

Динамо — 2000 Черноморец — 2000 Оболонь — 1500 Полесье — 1470 Верес — 1200 Александрия — 1150 Минай — 880 Ворскла — 850 Движение — 500-800 Шахтер 500-80 Заря — 500 Металлист 1925 — 500 ЛНЗ — 450 Днепр-1 — матчи будут проходить без зрителей Ранее сообщалось, что стадион Динамо не получил подпись от ГСЧС и КМВА относительно сертифицированных укрытий. Из-за этого матч Металлист 1925 — Динамо состоится без зрителей.

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Баскетбол

У відборі на Євробаскет-2025 гратимуть четверо ексгравців Суперліги не з України. Пригадаєте всіх?

Бокс

ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком

Футбол

Руни — о ван Гале: После тренировок полтора часа нельзя было есть, потом мы ждали, когда он доест, чтобы послушать речь

Футбол

Динамо и Черноморец смогут принять больше всего зрителей на матчах УПЛ

Баскетбол

Баскетбольна збірна відкриває новий цикл: хто приїхав, хто – ні, і що потрібно, щоб відібратись на Євро-2025

Бокс

Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри

Футбол

Лука Модрич планирует принять участие на чемпионате мира-2026

Теннис

Украинцы на турнирах ITF 21 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Футбол

ФИФА сняла трансферный бан с Днепра-1

Автоспорт

WEC: В Ferrari показали машину экипажа Роберта Шварцмана

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол