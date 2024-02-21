Динамо и Черноморец смогут принять больше всего зрителей на матчах УПЛ

Определились зрительские квоты для клубов Украинской Премьер-лиги

Сегодня, 21 февраля, определились окончательные квоты посещаемости стадионов для клубов Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Квоты формировались в соответствии с приказами Министерства молодежи и спорта и его рекомендациями по созданию рабочих групп, определяющих возможность привлечения болельщиков на каждую арену.

Зрительные квоты для клубов УПЛ:

Динамо — 2000 Черноморец — 2000 Оболонь — 1500 Полесье — 1470 Верес — 1200 Александрия — 1150 Минай — 880 Ворскла — 850 Движение — 500-800 Шахтер 500-80 Заря — 500 Металлист 1925 — 500 ЛНЗ — 450 Днепр-1 — матчи будут проходить без зрителей Ранее сообщалось, что стадион Динамо не получил подпись от ГСЧС и КМВА относительно сертифицированных укрытий. Из-за этого матч Металлист 1925 — Динамо состоится без зрителей.

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