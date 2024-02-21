Интер одолел Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов

Единственный гол забил Арнаутович

Интер дома одержал победу над Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Матч завершился со счетом 1:0 . Единственный гол забил Арнаутович, отличившийся на 79 минуте встречи. Ответный матч состоится в Испании 13 марта.

Лига чемпионов 1/8 финала, первый матч 20 февраля

Интер — Атлетико 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 79 Арнаутович

Интер: Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 69), Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Фраттези 73), Димарко (Аугусто 69), Тюрам (Арнаутович 46), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 89)

Атлетико: Облак, Хименес (Савич 46), Витсель, Эрмосо (Мандава 68), Молина (Барриос 68), Коке, Сауль (Мората 54), Де Поль, Лино, Гризманн (Корреа) 78), М. Льоренте

Предупреждение: Фраттези 87 — Эрмосо 53, Савич 82, Мората 84

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