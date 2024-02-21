Марсель сменил тренера перед Шахтером, успех Интера в ЛЧ, повышение Монзуль. Главные новости за 20 февраля

Важный день для украинского футбола

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ЛЧ. “Интер” одолел “Атлетико”, “Боруссия” не проиграла в Эйндховене

В первых матчах 1/8 финала "Интер" создал много моментов, но забил только раз в ворота "Атлетико" (1:0), что не обещает ему легкой жизни в Мадриде. В то же время "Боруссия Дортмунд" удержала ничью 1:1 на поле ПСВ, и здесь уже "Шмелей" впору назвать фаворитом пары.

“Марсель” сменил тренера перед игрой с “Шахтером”

Дженнаро Гаттузо уволили после 6 кряду осечек во всех турнирах. Новым тренером южан стал 70-летний Жан-Луи Гассе. Он долго работал помощником у Лорана Блана, хорошо проявил себя в "Бордо" и "Сент-Этьене". Последнее место работы — сборная Кот-д'Ивуара. С "Шахтером" в четверг будет дебют Гассе на "Велодроме".

“Ман Сити” приблизился к “Ливерпулю” в таблице АПЛ

"Горожане" в упорном противостоянии дожали "Брентфорд" благодаря голу Эрлинга Холанда — 1:0. Теперь в таблице у "Сити" 56 очков, у "Арсенала" — 55, у "Ливерпуля" — 57. Лихо закручивается интрига в АПЛ!

Исполком УАФ: назначения Монзуль, Михайленко, Мороза и Пятенко

Здесь прежде всего отмечаем Монзуль, которую повысили до главы Судейского комитета УАФ. Ранее эту должность занимал итальянец Лучано Лучи. Касательно тренеров, то Юрий Мороз уже не впервые возглавил сборные U-16 и U-17; Дмитрий Михайленко после вояжа на Кипр получил пост тренера сборных U-18 и U-19; Владимир Пятенко, ранее работавший с клубными женскими командами, возглавил женскую сборную Украины.

Чигринский исчез из списка игроков на сайте “Шахтера”

Также ветерана больше нет в заявке "Горняков" на Лигу Европы. При этом в списке на УПЛ он все еще присутствует. Клуб этот поворот пока не объяснил, но, прямо скажем, он не удивил. 37-летний Чигринский не проходил в состав и сыграл лишь 4 матча в этом сезоне.

Финал Кубка Украины-2024 сыграют в Ровно

Ну, и еще одно решение Исполкома. Впервые в истории Кубка Украины его финал сыграют в Ровно на стадионе "Авангард", который недавно пережил реконструкцию. Пройдет матч 15 мая, в нем встретятся победители пар "Полесье" — "Ворскла" и "Шахтер" — "Черноморец".

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