Анчелотти – об Эндрике: Он будет частью первой команды

Бразильский футболист присоединится к "сливочных" в июле 2024 года

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Нападающий Палмейрас Эндрик летом присоединится к первой команде Реала.

Об этом заявил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

«Он будет частью нашей первой команды. Эндрик, очевидно, будет с нами», — сказал Анчелотти.

Бразильский футболист присоединится к «сливочным» в июле 2024 года. На переход Эндрика не повлияет подписание контракта с Килианом Мбаппе. его в аренде в Палмейрасе. Бразилец присоединится к мадридскому клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

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