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Футбол

Месси забивает 20-й год подряд в официальных матчах

Выдающееся достижение аргентинца

Sky Sports

    • Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси принёс команде ничью на последних минутах в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси" во 2-м туре MLS. Этот гол стал для аргентинца первым в 2024 году.

    Таким образом, Лионель 20-й год подряд забивает в официальных поединках.

    Начало этой серии Месси установил 1 мая 2005 года во время выступлений за "Барселону" в игре против "Альбасете" (2:0) в рамках Ла Лиги в возрасте 17-и лет.

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