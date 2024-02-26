Панарин побил свой рекорд, но русские из «Коламбуса» испортили ему праздник

«Коламбус» обыграл «Рейнджерс», Панарин побил рекорд по голам в НХЛ за сезон

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Столько Артемий еще не забивал.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Воронков — 16 (бол., Марченко, Северсон), 4:34 — 1:0. Панарин — 33 (Фокс), 14:22 — 1:1. Марченко — 17 (Воронков, Чинахов), 20:18 — 2:1. Эдстрем — 2 (Рэмп), 31:11 — 2:2. Рословик — 4 (Годро), 31:57 — 3:2. Проворов — 5 (Рословик, Годро), 38:35 — 4:2.

Вратари: Мерзликинс — Куик (56:41).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 41 (16+14+11) — 40 (14+8+18).

Наши: Воронков (14.21/7/0), Марченко (15.16/3/-1), Проворов (20.05/2/+1), Чинахов (14.48/1/-1) — Панарин (20.39/3/-1).

26 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 18?293 зрителя.

На «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе встречались две команды, которые за двадцать с небольшим матчей до конца регулярки уже не думают о выходе в плей-офф. И если у «Рейнджерс» остается мотивация побеждать, чтобы получить высокий «посев» или даже подумать о борьбе за Президентский кубок, то «Коламбусу» есть смысл только проигрывать, чтобы получить лучший пик на драфте. Однако в этом и прелесть НХЛ, что результаты матчей невозможно подогнать под логику.

Довольно быстро игроки «Блю Джекетс» открыли счет в матче. Дмитрий Воронков забросил 16-ю шайбу в сезоне после ассиста от Кирилла Марченко. При этом бросок россиянину явно не удался, но повезло, что Джонатан Куик раньше времени упал на лед.

За пять минут до конца периода Артемий Панарин сравнял счет, забросив 33-ю шайбу в сезоне. Артемий установил личный рекорд по голам в регулярке. При этом до конца регулярного чемпионата остается более 20 матчей, так что у россиянина есть все шансы улучшить это достижение.

Благодаря этому голу Панарин вновь вернулся на пятое место в списке лучших бомбардиров лиги. Однако придется сильно постараться, чтобы в топ-5 удержаться. Среди прямых конкурентов у российского форварда Джей Ти Миллер, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Из четырех звеньев «Коламбуса» лучшей сегодня, бесспорно, была «русская тройка» Марченко — Воронков — Чинахов. Мало того что они создали огромное количество моментов у ворот Куика, так еще и не допускали провалов в обороне.

Они же и вновь вывели «Блю Джекетс» вперед на 18-й секунде второго периода. Кирилл Марченко издевательски разобрался с опытнейшим Куиком, который после затяжной атаки «Коламбуса» остался без клюшки.

По моментам в атаке второй период полностью прошел под контролем «Блю Джекетс». Неудивительно, что во втором игровом отрезке «Коламбус» выбил себе преимущество в две шайбы (4:2). Помимо Марченко, отличились у «жакетов» Рославик и Проворов. Единственную шайбу во втором периоде у «Рейнджерс» забросил шведский форвард Адам Эдстрём.

В заключительном периоде команды играть не бросили и продолжали создавать моменты у ворот друг друга. Но голов больше не случилось. Так, «Коламбус» прервал 10-матчевую победную серию «Рейнджерс» и лишил их возможности выйти на чистое первое место в сводной таблице НХЛ.

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