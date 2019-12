Защитник “Детройта” Дэнни ДеКайзер

Защитник Детройта Дэнни ДеКайзер вероятно пропустит сезон из-за операции на спине.

Он не играл с 22 октября.

Thank you to everyone for the well wishes and uplifting spirits the last few days. Obviously not a place I want to be, but I look forward to getting back out on the ice and feeling better again. #LGRW pic.twitter.com/Tiq7btiHWq

— Danny DeKeyser (@DeKeyser5) December 19, 2019