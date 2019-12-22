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Хоккей

“Колорадо” – “Чикаго” (3:5): мощная концовка “Блэкхокс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Бой Ландеског – Джилберт

“Чикаго” (15-16-6) забил четыре гола подряд в третьем периоде и победил второй раз подряд. Голом и двумя передачами у “Блэкхокс” отметился Джонатан Тэйвз, а Робин Ленер сделал 28 сэйвов. После двух периодов “Чикаго” проигрывал со счетом 1:3 и забил четыре раза с 12-й по 20-ю минуты третьего периода.

На 12-й минуте Патрик Кейн и Кирби Дак отличились с разницей в 28 секунд. Для Кейна гол стал 20-м в сезоне. Он стал 11-м игроком в истории лиги, кому 13 раз подряд с начала карьеры покорился этот рубеж.

“Колорадо” потерпел второе поражение подряд и третье за четыре матча. Два гола у “Эвеланш” забил Мэтт Калверт, а Филипп Грубауэр сделал 27 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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