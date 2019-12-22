“Колорадо” – “Чикаго” (3:5): мощная концовка “Блэкхокс”

Бой Ландеског – Джилберт

“Чикаго” (15-16-6) забил четыре гола подряд в третьем периоде и победил второй раз подряд. Голом и двумя передачами у “Блэкхокс” отметился Джонатан Тэйвз, а Робин Ленер сделал 28 сэйвов. После двух периодов “Чикаго” проигрывал со счетом 1:3 и забил четыре раза с 12-й по 20-ю минуты третьего периода.

Чикаго Блэкхокс – Колорадо Эвеланш – 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)💪4 гола Блэкхокс подряд в 3-м периоде позволили им одержать волевую победу после 1:3⭐️Джонатан Тэйвз (1+2) способствовал 2-й победе Чикаго подряд🥊Бой Ландеског – Джилберт📺📊https://t.co/Lx9zRjJi2y📸 @NHLBlackhawks pic.twitter.com/GkAxnfZUik — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

На 12-й минуте Патрик Кейн и Кирби Дак отличились с разницей в 28 секунд. Для Кейна гол стал 20-м в сезоне. Он стал 11-м игроком в истории лиги, кому 13 раз подряд с начала карьеры покорился этот рубеж.

🏒Патрик Кейн стал 11-м игроком в истории, кто забивал минимум 20 шайб в каждом из своих первых 13 сезонов📸 @PR_NHL pic.twitter.com/4BEPmkJPEk — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Колорадо” потерпел второе поражение подряд и третье за четыре матча. Два гола у “Эвеланш” забил Мэтт Калверт, а Филипп Грубауэр сделал 27 сэйвов.

👌Образцово-показательный силовой прием Данкана Кита против Йонаса Донскогоhttps://t.co/wTcwEVLFnv📺📊 https://t.co/Lx9zRjJi2y — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

🥊 Бой Гэбриэл Ландеског – Деннис Джилбертhttps://t.co/9bUr7096io📺📊 https://t.co/Lx9zRjJi2y — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019