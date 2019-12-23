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Хоккей

“Бостон” – “Айлендерс” (2:3 Б): Варламов справился с “Брюинз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Джордан Эберле

Семен Варламов сделал 27 сэйвов и отразил два буллита из трех, чем помог “Айлендерс “(23-8-2) в третий раз подряд выиграть в гостях и обыграть “Бостон” впервые за восемь личных встреч (0-6-1 в предыдущих семи). Голом и передачей у “Нью-Йорка” отметился защитник Джонни Бойчук, а в серии буллитов попытки реализовали Джордан Эберле и Мэтью Барзал.

“Брюинз” в последних восьми матчах одержали только одну победу (1-4-3) и впервые с октября 2015 года проиграли дома четыре раза подряд. Перед этим у команды Брюса Кэссиди была серия из восьми выигрышей. По голу у хозяев забили Андерс Бьорк и Тори Круг.

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Варламов, признанный первой звездой встречи, лучший сэйв сделал во втором периоде при счете 1:1, ловушкой поймав шайбу после броска Бьорка в пустой угол.

“Для нас было важно реабилитироваться (после поражения от “Нэшвилла” со счетом 3:8), – сказал Варламов. – Та игра была ужасом. Мы играли неплохо, но пропустили с каждого броска. Такие вещи случаются, сезон длинный, поэтому сегодня было важно победить и вернуть уверенность в себе”.

Источник: nhl.ru
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