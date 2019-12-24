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“Бостон” – “Вашингтон” (7:3): странная победа “Брюинз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Патрис Бержерон и Туукка Раск

“Бостон” уступил по броскам 17-42, но забил семь голов (из них два в пустые ворота) и одержал редкую победу над “Вашингтоном”. За последние 18 встреч это всего второй успех “Брюинз” в играх с “Кэпиталз” (2-12-4).

“Бостон” (22-7-9) забил четыре гола в первом периоде, а за последние 40 минут потревожил Илью Самсонова всего четыре раза. Российский вратарь заменил Брэйдена Холтби, который пропустил четыре шайбы с 11 бросков. Дублем у “Брюинз” отметился Патрис Бержерон, Брэд Маршан и Давид Крейчи набрали по 3 (1+2) очка, Давид Пастрняк сделал три передачи, а Туукка Раск сделал 39 сэйвов.

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“Брюинз” реализовали два шанса в большинстве из шести, а “Вашингтон” – ни одного из пяти. Ближе чем на три шайбы “Кэпиталз” к сопернику подобраться не удалось. По голу у гостей забили Александр Овечкин, Ларс Эллер и Гарнет Хэтавэй.

“Мы не дали Холтби ни шанса, – заявил Овечкин, забивший 23-й гол в сезоне. – В первые 10-12 минут мы оставили его одного, нарушали правила и принимали плохие решения”.

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“Бостон”, игравший без капитана Здено Хары, потерял также защитника Тори Круга. Его состояние неизвестно, но Хара должен вернуться в состав к пятничной игре с “Баффало”.

Источник: nhl.ru
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