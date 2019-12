Коламбус включил Аткинсона в список травмированных

Форвард “Коламбуса” Кэм Аткинсон

Коламбус включил форварда Кэма Аткинсона в список травмированных с травмой лодыжки. Он пропустит от двух до трех недель с травмой лодыжки.

Клуб вызвал из Кливленда (АХЛ) защитников Адама Кленденинга и Габриэля Карлссона,форвардов Йакоба Лилья и Райана Макинниса.

#CBJ put Cam Atkinson on injured reserve retroactive to Dec. 19. He's expected to miss 2-3 weeks with sprained ]ankle. Forwards Ryan MacInnis and Jakob Lilja, D-men Gabriel Carlsson and Adam Clendening recalled. Columbus has won 5 in a row, visits NHL-leading Capitals tomorrow.

— Stephen Whyno (@SWhyno) December 26, 2019