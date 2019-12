Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ

Форвард “Вашингтона” Александр Овечкин

Капитан “Вашингтона” Александр Овечкин второй год подряд отказывается от участия в Матче звезд НХЛ, чтобы отдохнуть перед второй половиной сезона. За это игрока ждет дисквалификация.

О решении Овечкина пропустить звездный уикэнд-2020 в Twitter написала журналист издания Washington Post Саманта Пелл. Она также передала комментарий самого хоккеиста.

Alex Ovechkin to skip NHL All-Star Game for second straight season “It’s a hard decision, but I have to listen to my body. I have to get ready for the second half of the year. I have to be healthy and focus on different things.” https://t.co/RKgMh3fB05

