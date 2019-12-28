Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ

Форвард “Вашингтона” Александр Овечкин

Капитан “Вашингтона” Александр Овечкин второй год подряд отказывается от участия в Матче звезд НХЛ, чтобы отдохнуть перед второй половиной сезона. За это игрока ждет дисквалификация.

О решении Овечкина пропустить звездный уикэнд-2020 в Twitter написала журналист издания Washington Post Саманта Пелл. Она также передала комментарий самого хоккеиста.

Alex Ovechkin to skip NHL All-Star Game for second straight season “It’s a hard decision, but I have to listen to my body. I have to get ready for the second half of the year. I have to be healthy and focus on different things.” https://t.co/RKgMh3fB05 — Samantha Pell (@SamanthaJPell) December 28, 2019

“Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на других вещах”, – сказал Овечкин.

Ранее было объявлено о том, что по итогам голосования болельщики выбрали Овечкина капитаном сборной Столичного дивизиона. Однако еще тогда он заявил, что не уверен, отправится ли он в Сент-Луис 25 и 26 января 2020 года.

Любопытно, что в прошлом году Овечкин также принял решение пропустить Матч звезд по той же причине. За это он был дисквалифицирован Лигой на один матч. Аналогичное наказание ждет его и на этот раз.

Минувшей ночью Овечкин и партнеры в матче регулярного чемпионата НХЛ одолели “Коламбус” в овертайме – 2:1. Александр Великий в этой встрече был активен, нанес семь бросков по воротам соперника, но забить не смог. В итоге на его счету голевая передача. Овечкин в этом сезоне набрал 37 очков (23 шайбы и 14 передач). Голкипер “Вашингтона” Илья Самсонов отразил 27 бросков и был признан лучшим игроком матча.