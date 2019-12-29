Александр Савицкий: «Мастерство оно и в буллитах сказывается, где больше всего повезло «Донбассу»»

Главный тренер «Кременчука» Александр Савицкий прокомментировал исход поединка против хоккеистов «Донбасса».

«Не могу сказать, что мы сильно расстроены результатом. Ребята старались, бились. Мы немного опасались чемоданного настроения перед праздниками. У нашей команды было плохое начало матча, не все до конца вошли в игру. Команда – живой организм, будем стараться, чтобы все ребята были готовы на одном уровне, потому что к некоторым есть большие претензии.



Как таковой у нас тактической установки на матч нет, мы просим ребят проявлять свои лучшие качества, особенно в нападении. Мы создавали моменты, неплохо играли, старались и в обороне строго играть. Не получился именно тот момент, что не все вошли по-хорошему в игру.



В наступающем году хочется всем пожелать нового здоровья, нового счастья, хорошо, чтобы было не хуже, чем в прошедшем году. Такие мои пожелания болельщикам, спортсменам, тренерам и судьям».

Стоит отметить, что «Кременчук» сыграет 9 января, на выезде. Соперником будет «Белый Барс».

По материалам сайта ХК «Донбасс»