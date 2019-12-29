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Хоккей

Александр Савицкий: «Мастерство оно и в буллитах сказывается, где больше всего повезло «Донбассу»»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Кременчука» Александр Савицкий прокомментировал исход поединка против хоккеистов «Донбасса».

«Не могу сказать, что мы сильно расстроены результатом. Ребята старались, бились. Мы немного опасались чемоданного настроения перед праздниками. У нашей команды было плохое начало матча, не все до конца вошли в игру. Команда – живой организм, будем стараться, чтобы все ребята были готовы на одном уровне, потому что к некоторым есть большие претензии.

Как таковой у нас тактической установки на матч нет, мы просим ребят проявлять свои лучшие качества, особенно в нападении. Мы создавали моменты, неплохо играли, старались и в обороне строго играть. Не получился именно тот момент, что не все вошли по-хорошему в игру.

В наступающем году хочется всем пожелать нового здоровья, нового счастья, хорошо, чтобы было не хуже, чем в прошедшем году. Такие мои пожелания болельщикам, спортсменам, тренерам и судьям».

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Стоит отметить, что «Кременчук» сыграет 9 января, на выезде. Соперником будет «Белый Барс».

По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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