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Хоккей

“Флорида” – “Детройт” (5:4): яркий камбэк “Пэнтерз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Евгений Дадонов

К первой минуте второго периода “Флорида” (19-13-5) проигрывала 1:3, но потом забила четыре раза подряд и одержала четвертую победу в последних пяти поединках. Переломный момент произошел в середине второго периода, когда Майк Хоффман и Доминик Тонинато отличились с разницей в девять секунд и превратили счет 2:3 в 4:3. Рекорд “Пэнтерз” в 2004 году установил Виктор Козлов, забросивший две шайбы с разницей в семь секунд.

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Хоффман закончил игру с 3 (1+2) очками, также голом в большинстве у “Пэнтерз” отметился Евгений Дадонов. В воротах сыграл Крис Дриджер, отразивший 35 бросков.

“Детройт” (9-27-3) проиграл в пятый раз подряд, а также потерпел 15-е поражение в последних 17 встречах (2-15-0). Хотя “Ред Уингз” играли неплохо и провели один из лучших матчей в сезоне, перебросав соперника 39-30 (в том числе 16-5 в третьем периоде). Один из голов у гостей забил Франс Нильсен, для которого он стал первым в сезоне.

Источник: nhl.ru
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