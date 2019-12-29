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Хоккей

“Каролина” – “Вашингтон” (6:4): Овечкин обошел Селянне, но проиграл

Николай ПисаревНет комментариев
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Уоррен Фогель

Ровно месяц Александр Овечкин не мог забить в большинстве (12 матчей), но сегодня это наконец случилось и позволило ему выйти на третье место в истории НХЛ по числу голов в большинстве (256). Он оставил позади Теему Селянне и стал лучшим по этому показателю среди европейцев. Впереди остались только Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

Однако в остальном поводов для оптимизма у “Вашингтона” и его капитана не было. Овечкин закончил встречу с полезностью минус-4, а “Кэпиталз” (27-8-5) проиграли во второй раз за три матча. Также шайбами у лидера регулярного сезона отметились Евгений Кузнецов, Ник Дауд и Рихард Паник. Вратарь Брэйден Холтби отразил 23 броска из 28.

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“Каролина” (23-14-2) начала семиматчевую домашнюю серию, одержав первую победу за четыре встречи. Самым результативным игроком стал Уоррен Фогель, забивший два гола и сделавший одну передачу.

“У нас было три подряд поражения, нам отчаянно нужна была победа, – сказал тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор. – У “Вашингтона” большой отрыв от преследователей, так что нам нужно было играть отчаянно и стремиться к победе”.

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Андрей Свечников на 16-й минуте третьего периода поразил пустые ворота, отобрав шайбу у Овечкина, и забил свой 17-й гол в сезоне. Защитник Дуги Хэмилтон забросил одну шайбу и закончил игру с полезностью плюс-4.

Источник: nhl.ru
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