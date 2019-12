“Каролина” – “Вашингтон” (6:4): Овечкин обошел Селянне, но проиграл

Уоррен Фогель

Ровно месяц Александр Овечкин не мог забить в большинстве (12 матчей), но сегодня это наконец случилось и позволило ему выйти на третье место в истории НХЛ по числу голов в большинстве (256). Он оставил позади Теему Селянне и стал лучшим по этому показателю среди европейцев. Впереди остались только Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

Однако в остальном поводов для оптимизма у “Вашингтона” и его капитана не было. Овечкин закончил встречу с полезностью минус-4, а “Кэпиталз” (27-8-5) проиграли во второй раз за три матча. Также шайбами у лидера регулярного сезона отметились Евгений Кузнецов, Ник Дауд и Рихард Паник. Вратарь Брэйден Холтби отразил 23 броска из 28.

“Каролина” (23-14-2) начала семиматчевую домашнюю серию, одержав первую победу за четыре встречи. Самым результативным игроком стал Уоррен Фогель, забивший два гола и сделавший одну передачу.

“У нас было три подряд поражения, нам отчаянно нужна была победа, – сказал тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор. – У “Вашингтона” большой отрыв от преследователей, так что нам нужно было играть отчаянно и стремиться к победе”.

Андрей Свечников на 16-й минуте третьего периода поразил пустые ворота, отобрав шайбу у Овечкина, и забил свой 17-й гол в сезоне. Защитник Дуги Хэмилтон забросил одну шайбу и закончил игру с полезностью плюс-4.

Alex Ovechkin forgets about the puck, decides to hit Warren Foegele, Andrei Svechnikov takes it and puts it into the empty net. 6-3 Hurricanes over the Capitals late. pic.twitter.com/0nBUGIltlf

— Brett Finger (@brett_finger) December 29, 2019