“Питтсбург” – “Нэшвилл” (6:4): четыре очка Раста

Евгений Малкин и Джек Гюнцель

“Питтсбург” (23-11-4) обыграл “Нэшвилл” во второй раз за два дня (5:2 в пятницу) и одержал шестую победу в последних семи матчах (6-1-0). Решающий гол за 63 секунды до конца третьего периода при счете 4:4 с передачи Евгения Малкина в большинстве забил Джейк Гюнцель. Но самым результативным игроком “Пингвинз” стал Брайан Раст, забивший два гола и сделавший две передачи.

Малкин закончил игру с тремя передачами и продлил результативную серию до восьми встреч. Набрав 1037-е очко в карьере, он поднялся на 74-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Бобби Смита (1036). Также он вышел на восьмое место среди европейских игроков по числу игр с тремя и более набранными очками.

Вратарь “Питтсбурга” Мэтт Мюррей сделал 44 сэйва и одержал свою первую домашнюю победу, и вторую всего, с 9 ноября.

“Нэшвилл” (18-14-6) перед играми с “Питтсбургом” имел серию из пяти матчей без поражений в основное время (4-0-1). Дублем у “Предаторз” отметился Микаэль Гранлунд, а Роман Йоси сделал три передачи. “Нэшвилл” может быть расстроен, что не набрал хотя бы одного очка – гости отыгрались, уступая в счете 0:3 и 1:4.