“Лос-Анджелес” – “Филадельфия” (5:3): идеальное большинство “Кингз”

Анже Копитар

“Кингз” (17-21-4) забили четыре гола в первом периоде (два в большинстве, один в равных составах и один в меньшинстве), обеспечив себе комфортное преимущество для второй победы в шести матчах. У “Лос-Анджелеса” по голу забили пять разных игроков, и “Кингз” реализовали три большинства из трех.

Джонатан Куик сделал 32 сэйва, а Анже Копитар сделал две передачи и вышел на четвертое место в клубной истории по пасам (598). Он оставил за спиной нынешнего президента “Кингз” и члена Зала славы Люка Робитайла.

“Филадельфия” (22-13-5) потерпела второе поражение в семи матчах, но в семи гостевых декабрьских встречах они победили лишь два раза. Брайан Эллиотт начал игру с первых минут, пропустил четыре шайбы с 15 бросков и был заменен на Картера Харта.

“Мы сделали все, что могли, чтобы выкарабкаться, но не смогли сравнять счет и добиться овертайма, – сказал защитник “Флайерз” Иван Проворов. – Надо извлечь уроки и двигаться вперед”.

With assists tonight on both Iafallo and Toffoli’s goals, Pops @AnzeKopitar passed Luc Robitaille as 4th all-time in assists in LAKings franchise history! WTG Pops! pic.twitter.com/SXUhh1rBm2

— 👑 Gustl Kopitar 👑 (@GustlTweets) January 1, 2020