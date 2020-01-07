Джон Хайнс стал новым главным тренером «Нэшвилла»

Джон Хайнс

Джон Хайнс назначен на должность главного тренера «Нэшвилл Предэйторз». На этом посту 44-летний специалист сменил Питера Лавиолетта, отправленного в отставку накануне.

The #Preds have named John Hynes as the third head coach in franchise history >> https://t.co/biwJ6Ea1C5 — Nashville Preds PR (@PredsPR) January 7, 2020

В начале декабря 2019 года Джон Хайнс был освобожден от должности главного тренера «Нью-Джерси Девилз». Тренер возглавлял команду с 2015 года и в сезоне-2017/18 впервые за шесть лет вывел ее в плей-офф.

Хайнс стал третьим главным тренером в истории «Нэшвилла». До Лавиолетта командой с 1998 по 2014 год руководил Барри Троц.