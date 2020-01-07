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Хоккей

Джон Хайнс стал новым главным тренером «Нэшвилла»

Николай ПисаревНет комментариев
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Джон Хайнс

Джон Хайнс назначен на должность главного тренера «Нэшвилл Предэйторз». На этом посту 44-летний специалист сменил Питера Лавиолетта, отправленного в отставку накануне.

В начале декабря 2019 года Джон Хайнс был освобожден от должности главного тренера «Нью-Джерси Девилз». Тренер возглавлял команду с 2015 года и в сезоне-2017/18 впервые за шесть лет вывел ее в плей-офф.

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Хайнс стал третьим главным тренером в истории «Нэшвилла». До Лавиолетта командой с 1998 по 2014 год руководил Барри Троц.

Источник: nhl.ru
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