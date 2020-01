Джон Хайнс стал новым главным тренером «Нэшвилла»

Джон Хайнс

Джон Хайнс назначен на должность главного тренера «Нэшвилл Предэйторз». На этом посту 44-летний специалист сменил Питера Лавиолетта, отправленного в отставку накануне.

The #Preds have named John Hynes as the third head coach in franchise history >> https://t.co/biwJ6Ea1C5

— Nashville Preds PR (@PredsPR) January 7, 2020