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Хоккей

“Торонто” – “Виннипег” (3:4 Б): подвигов Мэттьюза не хватило

Николай ПисаревНет комментариев
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Блэйк Уилер и Николай Элерс

Остон Мэттьюз оформил дубль, в том числе сравняв счет за 13 секунд до конца третьего периода, но этого хватило “Торонто” только для одного набранного очка. В серии буллитов сильнее оказался “Виннипег” (24-16-4), одержавший третью победу за пять матчей.

Мэттьюз стал первым американским игроком в истории и первым хоккеистом “Торонто”, в четвертом подряд сезоне с начала карьеры достигнувшим рубежа в 30 голов. Сейчас на его счету 31 шайба, и он на один гол отстает от Давида Пастрняка из “Бостона” в споре лучших снайперов.

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“Конечно, я этим горжусь и чувствую, что мне повезло играть с очень сильными хоккеистами, – сказал Мэттьюз, забивший в седьмом домашнем матче подряд. – Стоит отдать им должное. Неважно, с кем я играю, это всегда очень техничные и мастеровитые ребята. Сейчас я во многом добиваюсь успеха благодаря пойманному ритму. В прошлые пару лет у меня были травмы, но сейчас я здоров и играю стабильно, что помогает”.

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“Виннипег” победил благодаря голам Николая Элерса, Мэйсона Эпплтона и Марка Шайфли, а также 25 сэйвам Коннора Хеллебака. Решающий буллит в четвертом раунде реализовал Блэйк Уилер. С 14 гостевыми победами “Джетс” сравнялись на втором месте в НХЛ с “Колорадо” и “Аризоной”. Только “Вашингтон” побеждал вдали от дома чаще (17).

“Мэйпл Лифс” (24-15-6) в последних 12 матчах потерпели только одно поражение в основное время (9-1-2). Также голом у них отметился Дмитрий Тимашов, а Фредерик Андерсен сделал 25 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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