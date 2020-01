“Торонто” – “Виннипег” (3:4 Б): подвигов Мэттьюза не хватило

Блэйк Уилер и Николай Элерс

Остон Мэттьюз оформил дубль, в том числе сравняв счет за 13 секунд до конца третьего периода, но этого хватило “Торонто” только для одного набранного очка. В серии буллитов сильнее оказался “Виннипег” (24-16-4), одержавший третью победу за пять матчей.

Мэттьюз стал первым американским игроком в истории и первым хоккеистом “Торонто”, в четвертом подряд сезоне с начала карьеры достигнувшим рубежа в 30 голов. Сейчас на его счету 31 шайба, и он на один гол отстает от Давида Пастрняка из “Бостона” в споре лучших снайперов.

“Конечно, я этим горжусь и чувствую, что мне повезло играть с очень сильными хоккеистами, – сказал Мэттьюз, забивший в седьмом домашнем матче подряд. – Стоит отдать им должное. Неважно, с кем я играю, это всегда очень техничные и мастеровитые ребята. Сейчас я во многом добиваюсь успеха благодаря пойманному ритму. В прошлые пару лет у меня были травмы, но сейчас я здоров и играю стабильно, что помогает”.

“Виннипег” победил благодаря голам Николая Элерса, Мэйсона Эпплтона и Марка Шайфли, а также 25 сэйвам Коннора Хеллебака. Решающий буллит в четвертом раунде реализовал Блэйк Уилер. С 14 гостевыми победами “Джетс” сравнялись на втором месте в НХЛ с “Колорадо” и “Аризоной”. Только “Вашингтон” побеждал вдали от дома чаще (17).

“Мэйпл Лифс” (24-15-6) в последних 12 матчах потерпели только одно поражение в основное время (9-1-2). Также голом у них отметился Дмитрий Тимашов, а Фредерик Андерсен сделал 25 сэйвов.

Auston Matthews (30-23—53 in 45 GP) reached the 30-goal mark for the fourth time in as many NHL seasons. Only 15 players in NHL history have scored 30 or more goals in each of their first four seasons, with Alex Ovechkin (14) the only active player in that group . #NHLStats pic.twitter.com/zsBGwqymKs

— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 9, 2020