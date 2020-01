“Флорида” – “Торонто” (8:4): Юбердо обошел Йокинена

Джонатан Юбердо

“Флорида” (24-16-5) одержала вторую победу подряд после того, как в предыдущих семи матчах чередовала успехи с неудачами, и вернулась в зону плей-офф, на одно очко опережая “Филадельфию” и “Коламбус” в борьбе за вторую “уайлд-кард” Восточной конференции.

Джонатан Юбердо забил гол и сделал передачу, благодаря чему набрал 420 (143+277) очков в 512 матчах и обогнал Олли Йокинена, став самым результативным игроком в истории “Пэнтерз”.

“Это здорово, – сказал Юбердо. – Еще один прекрасный вечер. О чем-то большем и просить нельзя. Команда здорово играла и одержала важную победу. Сегодня есть все поводы наслаждаться”.

Александр Барков и Винсент Трочек набрали по 3 (1+2) очка, Майк Хоффман оформил дубль и продлил голевую серию до четырех встреч, а вратарь Крис Дриджер сделал 43 сэйва. Он сыграл вместо Сергея Бобровского, на воскресной тренировке получившего травму верхней части тела. Тренер Джоэл Кенневилль сказал, что российский голкипер должен выздороветь к ближайшей игре против “Лос-Анджелеса” в четверг.

“Торонто” (24-16-6) потерпел третье поражение подряд (0-2-1) после серии из 10 матчей без поражений в основное время (9-0-1). Дубль у “Мэйпл Лифс” оформил Митчелл Марнер, а Зак Хаймэн набрал 3 (1+2) очка. Фредерик Андерсен пропустил четыре гола с 12 бросков и во втором периоде был заменен на Майкла Хатчинсона, который сделал 13 сэйвов.

“Поражение стало для нас хорошей пощечиной, – заявил тренер “Торонто” Шелдон Киф. – Это отличное напоминание о том, как нельзя играть, если мы намерены быть успешной командой”.

Jonathan Huberdeau capped a wild night at BB&T Center with his 420th career regular-season point – passing Olli Jokinen for the most in @FlaPanthers history. #NHLStats pic.twitter.com/UWO0WN05wt

— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 13, 2020