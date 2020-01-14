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Хоккей

Приобретайте билеты на матчи МХК Динамо в январе

Николай ПисаревНет комментариев
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На сайте Karabas.com проходит продажа билетов на поединки МХК «Динамо» в рамках регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч.

В среду, 15 января, «бело-синим» предстоит сразиться с белоцерковским «Белым Барсом». Начало встречи в 18:05.

17 и 18 января харьковская команда сыграет поединки с херсонским «Днепром», в пятницу начало матча в 18:05, а в субботу поединок стартует в 15:35.

Продажа билетов стартует в кассе ледовой арены «Салтовский Лед» за 2 часа до начала матча.
Отметим, что также билеты вы сможете приобрести в специализированных точках обслуживания клиентов Karabs, их адреса доступны поссылке.

Читайте также:  ВХЛ: Лидерские победы и результаты воскресных поединков (видео)

По материалам сайта МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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