Приобретайте билеты на матчи МХК Динамо в январе

На сайте Karabas.com проходит продажа билетов на поединки МХК «Динамо» в рамках регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч.

В среду, 15 января, «бело-синим» предстоит сразиться с белоцерковским «Белым Барсом». Начало встречи в 18:05.

17 и 18 января харьковская команда сыграет поединки с херсонским «Днепром», в пятницу начало матча в 18:05, а в субботу поединок стартует в 15:35.

Продажа билетов стартует в кассе ледовой арены «Салтовский Лед» за 2 часа до начала матча.

Отметим, что также билеты вы сможете приобрести в специализированных точках обслуживания клиентов Karabs, их адреса доступны поссылке.

По материалам сайта МХК «Динамо»