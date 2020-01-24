В “Мастер-шоу” будет два новых конкурса (онлайн)

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Национальная хоккейная лига рассказала о подробностях проведения “Звездного мастер-шоу 2020 НХЛ” (спонсор – New Amsterdam Vodka) и формате шести конкурсов. Мероприятие пройдет 24 января (25 января, 2:00 мск, в это время в эту тему будет добавлена трансляция) в Enterprise Center в Сент-Луисе.

В “Мастер-шоу” будет два новых конкурса: “Бросающие звезды” (Gatorade NHL Shooting Stars) и “Женский матч три на три” (Elite Women’s 3-on-3, представлено adidas). Четыре других конкурса зрители увидят уже не в первый раз: “Конкурс на скорость” (Bridgestone NHL Fastest Skater™), “Серия вратарских сэйвов” (Bud Light NHL Save Streak), “Конкурс на точность броска” (Honda NHL Accuracy Shooting) и “Самый сильный бросок” (Enterprise NHL Hardest Shot).

Победитель каждого индивидуального конкурса получит по $30 тыс.

Конкурс на скорость (Bridgestone NHL Fastest Skater)

В этом соревновании примут участие восемь хоккеистов. Каждый участник пробежит на скорость один круг. Игрок сможет выбрать направление, в котором он бежит. Он должен будет стартовать максимум в трех футах от стартовой линии, расположенной на стороне штрафных площадок красной линии. Участник стартует по свистку судьи, а отсчет времени начнется при пересечении стартовой линии. В случае неисправности часов время будет замерено по секундомеру судьи. Игрок с меньшим временем будет объявлен победителем. В случае ничейного результата для определения победителя участники пробегут еще по одному кругу.