Новое на сайте

еще
Воскресенье, 26 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейКовальчук предложил внести изменения в формат серии буллитов в НХЛ
Хоккей

Ковальчук предложил внести изменения в формат серии буллитов в НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Неудачный буллит Ковальчука

Российский нападающий Илья Ковальчук, выступающий за «Монреаль Канадиенс», внес предложение изменить существующий уже на протяжении 14,5 лет формат буллитной серии в Национальной хоккейной лиге.

«Считаю, что необходимо поменять формат исполнения послематчевых буллитов. Было бы оптимально, если первые три буллита в каждой команде исполняли разные игроки, а после этого можно было бы повторять попытки одному и тому же хоккеисту. Так мы бы получили противостояния, которые со временем обросли бы историей. Например, Патрик Кейн против Коннора Макдэвида. Это было бы здорово для болельщиков», — цитирует Ковальчука канадский журналист Эрик Энджелс.

Текущий формат послематчевых буллитов в регулярном чемпионате действует с 2005 года, когда после завершения локаута были внесены масштабные изменения в правила и в том числе отменены ничейные исходы. В данный момент буллиты должны исполнять разные игроки, пока по одной попытке не исполнят все полевые хоккеисты команды.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Крайдер не обращает внимание на слухи об обмене

Матч всех звезд – 2020 (онлайн)

Олег Тимченко: «Результат каждой игры, если он уже есть, значит, он закономерен»

“Флорида” примет “Матч звезд НХЛ 2021”

Илья Коренчук – первый хоккеист, набравший 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ

Закрыть