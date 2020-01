Ковальчук предложил внести изменения в формат серии буллитов в НХЛ

Неудачный буллит Ковальчука

Российский нападающий Илья Ковальчук, выступающий за «Монреаль Канадиенс», внес предложение изменить существующий уже на протяжении 14,5 лет формат буллитной серии в Национальной хоккейной лиге.

«Считаю, что необходимо поменять формат исполнения послематчевых буллитов. Было бы оптимально, если первые три буллита в каждой команде исполняли разные игроки, а после этого можно было бы повторять попытки одному и тому же хоккеисту. Так мы бы получили противостояния, которые со временем обросли бы историей. Например, Патрик Кейн против Коннора Макдэвида. Это было бы здорово для болельщиков», — цитирует Ковальчука канадский журналист Эрик Энджелс.

“I think they should change the shootout rule; the first 3 should be diff guys, but then the same guy can go again. That would create that battle of, say, Kane against McDavid. They could go 1 after the other and that would be great for the fans."–Marketing guru, Ilya Kovalchuk

— Eric Engels (@EricEngels) January 22, 2020