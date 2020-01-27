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Хоккей

В НХЛ соболезнуют в связи со смертью Брайанта

Николай ПисаревНет комментариев
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Лос-Анджелес скорбит по Кобе Брайанту

Гибель Коби Брайанта вызвала шок в хоккейном мире.

Звезда НБА и его 13-летняя дочь Джианна были в числе девяти человек, погибших в воскресенье результате крушения вертолета в пригородах Лос-Анджелеса.

Пятикратный чемпион НБА занимает четвертое место в истории лиги по набранным очкам (33 643). 41-летний баскетболист играл за “Лос-Анджелес Лейкерс”.

“Я надеялся, что это какая-то ошибка, – сказал нападающий “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин после тренировки в Монреале. – Крушение вертолета, все погибли. Очень тяжело. Мы были знакомы, он ко мне очень тепло относился. Тяжелый удар. Он – легенда мирового баскетбола, вообще мирового спорта. Я до сих пор не могу в это поверить. Я встречался с ним раза три или четыре после матчей. Мы пожимали друг другу руки, он знал, кто я такой. Помню, как смотрел игру с его участием с трибун, и он показал на меня. Очень грустно”.

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Свои соболезнования в соцсетях принес Уэйн Гретцки, лучший бомбардир НХЛ, проведший восемь сезонов в “Лос-Анджелес Кингз”.

Не остался в стороне и нынешний капитан “Кингз” Анже Копитар.

НХЛ опубликовала следующее заявление в связи с трагедией:

“Национальная хоккейная лига выражает соболезнования семье легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джианны, а также семьям всех, кто трагически погиб сегодня”.

Свои соболезнования в соцсетях выразили действующие и бывшие игроки НХЛ, а также владельцы клубов, в том числе Пи-Кей Суббан, Назим Кадри, Кайл Окпосо, Клод Жиру, Райан Стром, Мартен Бродер, Тед Леонсис.

Источник: nhl.ru
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