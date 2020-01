В НХЛ соболезнуют в связи со смертью Брайанта

Лос-Анджелес скорбит по Кобе Брайанту

Гибель Коби Брайанта вызвала шок в хоккейном мире.

Звезда НБА и его 13-летняя дочь Джианна были в числе девяти человек, погибших в воскресенье результате крушения вертолета в пригородах Лос-Анджелеса.

Пятикратный чемпион НБА занимает четвертое место в истории лиги по набранным очкам (33 643). 41-летний баскетболист играл за “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Wow, this was just released… the official names of all the victims. Prayers to all 💔 #RIPGiannaBryant #RIPKobeBryant #KobeRIP pic.twitter.com/54MVxmTHM8

— A♥ (@ashleyyhickmann) January 27, 2020