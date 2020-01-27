В НХЛ соболезнуют в связи со смертью Брайанта

Лос-Анджелес скорбит по Кобе Брайанту

Гибель Коби Брайанта вызвала шок в хоккейном мире.

Звезда НБА и его 13-летняя дочь Джианна были в числе девяти человек, погибших в воскресенье результате крушения вертолета в пригородах Лос-Анджелеса.

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Он разбился на своем вертолете в Калифорнии. pic.twitter.com/Cm9ART7fc7 — baza (@bazabazon) January 26, 2020

Пятикратный чемпион НБА занимает четвертое место в истории лиги по набранным очкам (33 643). 41-летний баскетболист играл за “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Wow, this was just released… the official names of all the victims. Prayers to all 💔 #RIPGiannaBryant #RIPKobeBryant #KobeRIP pic.twitter.com/54MVxmTHM8 — A♥ (@ashleyyhickmann) January 27, 2020

“Я надеялся, что это какая-то ошибка, – сказал нападающий “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин после тренировки в Монреале. – Крушение вертолета, все погибли. Очень тяжело. Мы были знакомы, он ко мне очень тепло относился. Тяжелый удар. Он – легенда мирового баскетбола, вообще мирового спорта. Я до сих пор не могу в это поверить. Я встречался с ним раза три или четыре после матчей. Мы пожимали друг другу руки, он знал, кто я такой. Помню, как смотрел игру с его участием с трибун, и он показал на меня. Очень грустно”.

Свои соболезнования в соцсетях принес Уэйн Гретцки, лучший бомбардир НХЛ, проведший восемь сезонов в “Лос-Анджелес Кингз”.

Не остался в стороне и нынешний капитан “Кингз” Анже Копитар.

НХЛ опубликовала следующее заявление в связи с трагедией:

“Национальная хоккейная лига выражает соболезнования семье легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джианны, а также семьям всех, кто трагически погиб сегодня”.

Свои соболезнования в соцсетях выразили действующие и бывшие игроки НХЛ, а также владельцы клубов, в том числе Пи-Кей Суббан, Назим Кадри, Кайл Окпосо, Клод Жиру, Райан Стром, Мартен Бродер, Тед Леонсис.

Tomorrow is never a promised.Cherised your loved ones,and realise that EVERY day isca gift we shouldn't take for granted..🖤#KobeRIP pic.twitter.com/hKrYkVquau — V🌸ness (@VanessaBaluyut2) January 27, 2020