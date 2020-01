Название для клуба из Сиэтла еще не выбрано

Один из вариантов формы Кракена

В среду новый клуб НХЛ из Сиэтла заявил, что “в ближайшее время не будет никаких объявлений” относительно названия команды, вопреки слухам, что выбор был уже сделан в пользу “Кракена”.

“Нас в “НХЛ-Сиэтл” очень радует ажиотаж вокруг нашей команды, и мы очень хотим как можно скорее поделиться с нашими болельщиками всеми новостями, – говорится в заявлении клуба, которое было опубликовано в газете The Seattle Times. – Но мы не комментируем слухи. Самую последнюю информацию вы найдете на наших аккаунтах в соцсетях”.

While we’re aware of some fishy rumors surrounding our team name, please rest assured we’re doing our due diligence by scouring the depths of the ocean, the tallest mountains, and the densest parts of the forest to find the right name for our great, green city.

— NHL Seattle (@NHLSeattle_) January 29, 2020