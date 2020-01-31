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Название для клуба из Сиэтла еще не выбрано

Николай ПисаревНет комментариев
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Один из вариантов формы Кракена

В среду новый клуб НХЛ из Сиэтла заявил, что “в ближайшее время не будет никаких объявлений” относительно названия команды, вопреки слухам, что выбор был уже сделан в пользу “Кракена”.

“Нас в “НХЛ-Сиэтл” очень радует ажиотаж вокруг нашей команды, и мы очень хотим как можно скорее поделиться с нашими болельщиками всеми новостями, – говорится в заявлении клуба, которое было опубликовано в газете The Seattle Times. – Но мы не комментируем слухи. Самую последнюю информацию вы найдете на наших аккаунтах в соцсетях”.

“НХЛ-Сиэтл” в курсе, что появились такие слухи. Кракен – это мифическое морское чудовище.

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Клуб из Сиэтла был принят в НХЛ 4 декабря 2018 года и станет 32-й командой лиги. В августе прошлого года планировалось, что название у нее появится в конце января. По сведениям журналистов The Seattle Times, теперь эта дата сместилась на вторую половину февраля или начало марта.

Источник: nhl.ru
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