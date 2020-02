“Анахайм” – “Тампа-Бэй” (3:4): 150-я победа Василевского

Сирелли и Гецлаф

Никита Кучеров и Энтони Сирелли набрали по 2 (1+1) очка и помогли “Тампе” (31-15-5) одержать 10-ю подряд победу против соперников из Тихоокеанского дивизиона. Вратарь “Лайтнинг” Андрей Василевский сделал 23 сэйва и одержал 150-ю победу в карьере.

Getting the victory in a 4-3 defeat of the Ducks on Friday night, @TBLightning goalie Andrei Vasilevskiy now sits at 150 wins for his career. It ties for 3rd here, as he falls just short of 2 others for the fastest on this list pic.twitter.com/O0MVMFZsVs

— StatsCentre (@StatsCentre) February 1, 2020