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“Анахайм” – “Тампа-Бэй” (3:4): 150-я победа Василевского

Николай ПисаревНет комментариев
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Сирелли и Гецлаф

Никита Кучеров и Энтони Сирелли набрали по 2 (1+1) очка и помогли “Тампе” (31-15-5) одержать 10-ю подряд победу против соперников из Тихоокеанского дивизиона. Вратарь “Лайтнинг” Андрей Василевский сделал 23 сэйва и одержал 150-ю победу в карьере.

Василевский стал четвёртым голкипером в истории, кому на это потребовалось менее 250 матчей. Сейчас на счету Василевского 246 игр. Быстрее него до 150-й победы добрались только Кен Драйден (241) и Энди Муг (245). Столько же матчей потребовалось Брэйдену Холтби. Беспроигрышная серия вратаря “Тампы” в основное время достигла 15 игр. До клубного рекорда, установленного Николаем Хабибулиным в 2003 году, ему не хватает одного матча.

В третьем периоде при счёте 3:2 Кучеров совершил эффектный проход, который завершился красивым и точным броском с неудобной руки. Гол россиянина в итоге стал победным. Кучеров продлил результативную серию до шести матчей. После 50 игр на счёту форварда 60 (23+37) очков.

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“Анахайм” (20-26-5) потерпел второе поражение за пять матчей. По голу и передаче у “Дакс” на свой счёт записали Майкл Делль Зотто и Рикард Ракелл. А вратарь Джон Гибсон отразил 18 бросков.

Источник: nhl.ru
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