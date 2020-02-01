«Кременчук» подписал защитника, ранее выступавшего в ВХЛ и Беларуси

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Кременчука». Клуб заключил контракт с защитником Георгием Пузатовым.

В Беларуси российский хоккеист выступал с 2018 года, успев провести 80 матчей в Экстралиге-Б в составе «Витебска», «Локомотива» и «Авиатора». В этих встречах Пузатов забросил 16 шайб и отдал 32 результативные передачи, заработав показатель полезности +16.

Также 24-летний защитник выступал в ВХЛ («Барс», «Ариада», «Спутник», ЦСК ВВС) – 43 матчей, 4 очка, -15. В Молодёжной хоккейной лиге игрок провёл 74 матча, набрав 23 (9+14) очка.

В составе «Кременчука» Георгий Пузатов будет выступать под 82 номером.

Напомним, что сегодня, 31 января, в 16:00 в Украинской хоккейной лиге закрывается трансферное окно, после чего клубы не смогут оформлять переходы хоккеистов.

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