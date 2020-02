Ванкувер внес Мотте в список травмированных

Тайлер Мотте

Ванкувер внес форварда Тайлера Мотте в список травмированных игроков с травмой верхней части тела. Игрок получил травму в игре против Сан-Хосе.

If Erik Karlsson was Radim Simek and Tyler Motte was Elias Pettersson, then the refs and @NHLPlayerSafety step up and discipline.Superstar treatment. #Canucks #SJSharks https://t.co/wNFNJ1jPkI

— Grady Sas (@GradySas) January 30, 2020