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Хоккей

Кубалик – лучший новичок НХЛ в январе

Николай ПисаревНет комментариев
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Доминик Кубалик

Левый крайний “Чикаго Блэкхокс” Доминик Кубалик стал самым результативным дебютантом НХЛ в январе, набрав 14 (10+4) очков в десяти играх, и был признан лучшим новичком месяца. Кубалик повторил рекорд клуба для хоккеистов, проводящих первый сезон в лиге, по заброшенным шайбам за календарный месяц, который был установлен Алексом Дебринкатом в ноябре 2017 года, и разделил второе место среди всех лучших снайперов лиги в январе, пропустив вперед только Александра Овечкина из “Вашингтон Кэпиталз” (13).

На титул лучшего новичка января также претендовали голкиперы Элвис Мерзликин из “Коламбус Блю Джекетс” (8-2-0, КН – 1,72, ОБ – 94,8%, три матча на ноль), Илья Самсонов из “Вашингтона” (6-0-0, КН – 1,69, ОБ – 94,4%, один матч на ноль), защитники Адам Фокс (“Нью-Йорк Рейнджерс”, 9=1+8, 10 игр), Кейл Макар (“Колорадо Эвеланш”, 8=3+5, девять игр), Куинн Хьюз (“Ванкувер Кэнакс”, 8=3+5, 11 игр).

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В первой игре января против “Кэнакс” Кубалик отдал три голевые передачи. После этого он набирал очки в шести поединках подряд со 2 по 14 января (10=7+3). Это самая продолжительная результативная серия среди новичков “Чикаго” после такой же серии Артемия Панарина в сезоне 2015-16 годов, по итогам которого Панарин был награжден призом Колдера (лучший дебютант лиги).

Результативную серию Кубалик завершил дублями в двух играх: 11 января против “Анахайм Дакс” и 14 января против “Оттава Сенаторз”. В январе нападающий забивал голы в пяти матчах подряд. Это самая протяженная подобная серия для новичков “Блэкхокс” с сезона 1989-90 годов (Джереми Реник) и вторая в истории для дебютантов команды вообще.

В прошлом месяце 24-летний хоккеист набирал не менее одного очка в восьми встречах из десяти и стал первым дебютантом лиги, забросившим 20 шайб в нынешнем чемпионате. 20-й гол он забил 18 января в Торонто. В январе Кубалик в трех матчах отправлял в ворота соперников больше одной шайбы, став первым новичком за всю 93-летнюю историю НХЛ, сумевшим сделать это в четырех поединках.

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Кубалик родился в чешском городе Пльзень и был выбран “Лос-Анджелес Кингз” в седьмом раунде драфта 2013 года под 191-м номером. Игроком “Блэкхокс” форвард стал в январе 2019 года. Сейчас он занимает первое место среди дебютантов лиги по заброшенным шайбам (21) и четвертое по набранным очкам (23). В нынешнем чемпионате Кубалик провел 49 игр.

Источник: nhl.ru
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