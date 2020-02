Кубалик – лучший новичок НХЛ в январе

Доминик Кубалик

Левый крайний “Чикаго Блэкхокс” Доминик Кубалик стал самым результативным дебютантом НХЛ в январе, набрав 14 (10+4) очков в десяти играх, и был признан лучшим новичком месяца. Кубалик повторил рекорд клуба для хоккеистов, проводящих первый сезон в лиге, по заброшенным шайбам за календарный месяц, который был установлен Алексом Дебринкатом в ноябре 2017 года, и разделил второе место среди всех лучших снайперов лиги в январе, пропустив вперед только Александра Овечкина из “Вашингтон Кэпиталз” (13).

На титул лучшего новичка января также претендовали голкиперы Элвис Мерзликин из “Коламбус Блю Джекетс” (8-2-0, КН – 1,72, ОБ – 94,8%, три матча на ноль), Илья Самсонов из “Вашингтона” (6-0-0, КН – 1,69, ОБ – 94,4%, один матч на ноль), защитники Адам Фокс (“Нью-Йорк Рейнджерс”, 9=1+8, 10 игр), Кейл Макар (“Колорадо Эвеланш”, 8=3+5, девять игр), Куинн Хьюз (“Ванкувер Кэнакс”, 8=3+5, 11 игр).

В первой игре января против “Кэнакс” Кубалик отдал три голевые передачи. После этого он набирал очки в шести поединках подряд со 2 по 14 января (10=7+3). Это самая продолжительная результативная серия среди новичков “Чикаго” после такой же серии Артемия Панарина в сезоне 2015-16 годов, по итогам которого Панарин был награжден призом Колдера (лучший дебютант лиги).

Результативную серию Кубалик завершил дублями в двух играх: 11 января против “Анахайм Дакс” и 14 января против “Оттава Сенаторз”. В январе нападающий забивал голы в пяти матчах подряд. Это самая протяженная подобная серия для новичков “Блэкхокс” с сезона 1989-90 годов (Джереми Реник) и вторая в истории для дебютантов команды вообще.

Dominik Kubalik of the @NHLBlackhawks, who led all rookies in goals (10) and points (14) in 10 games, has been named the NHL’s “Rookie of the Month” for January.#NHLStats: https://t.co/03r9QXxnSz pic.twitter.com/sLnMj54cet

— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 1, 2020