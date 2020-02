Миннесота выставила на вэйвер Силера

Ник Силер

Миннесота выставила на вэйвер защитника клуба Ника Силера (6 игр,0 очков за клуба в сезоне).

#mnwild have placed Nick Seeler on waivers for purpose of getting him to Iowa. This would create a roster spot for a callup if they want it

— Michael Russo (@RussoHockey) February 2, 2020