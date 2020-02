Коламбус включил Веннберга в список травмированных

Александр Веннберг

Коламбус включил форварда Александра Веннберга в список травмированных.

Веннберг пропустит 3-4 недели с травмой нижней части тела.

The Blue Jackets have placed center Alexander Wennberg on the IR, as he is expected to miss three-to-four weeks with an upper body injury. pic.twitter.com/DeBkLaxnA0

— Lori Schmidt (@LoriSchmidt) February 3, 2020