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Хоккей

Полиция Филадельфии сняла обвинения с Гритти

Николай ПисаревНет комментариев
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Гритти – талисман Флайерз

Южный департамент расследований полиции Филадельфии сообщил проведенного расследования, что действия человека, изображающего талисмана Летчиков не представляли собой физического нападения, как это утверждалось болельщиком “Филадельфии” Крисом Гринвеллом.

Крис Гринвелл утверждал, что маскот “Летчиков” по прозвищу Гритти ударил его 13-летнего сына Брэндона на мероприятии, прошедшем в ноябре в “Веллс Фарго Центр”. По его словам, ребенок игриво похлопал талисмана по голове после того, как была сделана фотография, после чего Гритти встал со стула и “погнался за Брэндоном, после чего ударил моего сына так сильно, как мог”.

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Официальные лица признались, что видеозаписи инцидента нет, так как в в этом районе арены камеры наблюдения сфокусированы на других местах. Также в письме, полученном Гринвеллом, утверждается, что было проведено расследование, которое включало в себя интервью с Гритти. Однако не было найдено ничего, что могло бы подтвердить обвинения, хотя и Крис Гринвелл сказал в интервью The Philadelphia Inquirer, что врачи установили у сына ушиб спины.

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“Мы серьезно относились к обвинениям г-на Гринвелла и провели тщательное расследование, которое не нашло ничего, что могло бы подтвердить его утверждение”, – говорится в заявлении “Флайерз” от 22 января.

Источник: nhl.ru
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