Полиция Филадельфии сняла обвинения с Гритти

Гритти – талисман Флайерз

Южный департамент расследований полиции Филадельфии сообщил проведенного расследования, что действия человека, изображающего талисмана Летчиков не представляли собой физического нападения, как это утверждалось болельщиком “Филадельфии” Крисом Гринвеллом.

BREAKING: Philadelphia police have cleared @GrittyNHL after investigating an alleged physical assault between the mascot and a 13-year-old boy. https://t.co/ApEfyUULpt

— CBS Philly (@CBSPhilly) February 3, 2020