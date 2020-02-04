Полиция Филадельфии сняла обвинения с Гритти

Гритти – талисман Флайерз

Южный департамент расследований полиции Филадельфии сообщил проведенного расследования, что действия человека, изображающего талисмана Летчиков не представляли собой физического нападения, как это утверждалось болельщиком “Филадельфии” Крисом Гринвеллом.

BREAKING: Philadelphia police have cleared @GrittyNHL after investigating an alleged physical assault between the mascot and a 13-year-old boy. https://t.co/ApEfyUULpt — CBS Philly (@CBSPhilly) February 3, 2020

Крис Гринвелл утверждал, что маскот “Летчиков” по прозвищу Гритти ударил его 13-летнего сына Брэндона на мероприятии, прошедшем в ноябре в “Веллс Фарго Центр”. По его словам, ребенок игриво похлопал талисмана по голове после того, как была сделана фотография, после чего Гритти встал со стула и “погнался за Брэндоном, после чего ударил моего сына так сильно, как мог”.

Официальные лица признались, что видеозаписи инцидента нет, так как в в этом районе арены камеры наблюдения сфокусированы на других местах. Также в письме, полученном Гринвеллом, утверждается, что было проведено расследование, которое включало в себя интервью с Гритти. Однако не было найдено ничего, что могло бы подтвердить обвинения, хотя и Крис Гринвелл сказал в интервью The Philadelphia Inquirer, что врачи установили у сына ушиб спины.

“Мы серьезно относились к обвинениям г-на Гринвелла и провели тщательное расследование, которое не нашло ничего, что могло бы подтвердить его утверждение”, – говорится в заявлении “Флайерз” от 22 января.