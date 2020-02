Ян Рутта

Защитник Тампа-Бэй Ян Рутта выбыл на несколько недель с травмой. У игрока растяжение связок голеностопного сустава. Обследование показало,что он пропустит срок 4-6 недель.

Appears to be a high ankle sprain for Jan Rutta. Could also be a sprained MCLLikely a 4-6 week absence upcoming for Hedman’s partner #tblightning #VegasBorn https://t.co/9i1N79GJRt

— Dr. Harjas Grewal (@Harjas_Grewal) February 5, 2020