Игроки сборной Польши: «Гол в меньшинстве был самым важным»

Нападающие сборной ПольшиКристиан ДзюбинскииШимон Марзецпрокомментировалипресс-службе IIHFпобеду над Украиной (6:1) во втором туре третьего раунда предолимпийской квалификации в Нур-Султане, Казахстан.

В частности, Дзюбински отметил, что самым важным моментом этой встречи стал гол его команды в меньшинстве, после которого счет стал 3:1 в пользу поляков.

— Мы победили 6:1, но все равно это была тяжелая игра. Она была близкой, мы были вынуждены вести жесткую борьбу. Украина играла очень хорошо, но мы забросили важные шайбы.





Наш гол в меньшинстве был самым важным в этой игре. Он настроил нас на победу.

Марзец отметил, что никакой недооценки Украины со стороны поляков не было, но теперь все мысли команды – об игре против Казахстана в третьем туре.

— Очень хорошая победа для нас. Быть может, у нас не получилось начало, но мы очень хорошо закончили. Мы знали, что Украина – сложный соперник, поэтому мы очень хорошо подготовились. Сейчас самая важная игра будет против Казахстана за победу в группе. Это наша мечта, и мы хотим сделать ее реальностью.

9 февраля смотрите на телеканале и сайте XSPORTматч третьего тура турнира в Нур-Султане между Украиной и Нидерландами.

По материалам сайта XSPORT