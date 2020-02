“Торонто” – “Анахайм” (5:4 ОТ): дебют Кэмпбелла, 40-й гол Мэттьюза

Джек Кемпбелл

Джек Кэмпбелл сделал 26 сэйвов и одержал победу в своем дебютном матче за “Торонто”. На неделе он был обменян из “Лос-Анджелеса” наряду с нападающим Кайлом Клиффордом, который в пятницу также дебютировал за “Мэйпл Лифс”.

“В первом периоде я немного нервничал, но на самом деле просто был взбудоражен, – сказал Кэмпбелл. – Когда тебе не все равно, ты нервничаешь. Ребята сыграли здорово. Всегда, когда ты забиваешь пять голов, это должна быть победа. Над шероховатостями в своей игре я поработаю, но на данный момент я очень рад, что команда набрала два очка”.

“Анахайм” (22-26-7) набрал одно очко благодаря голу Дерека Гранта за 58 секунд до конца третьего периода. Решающий гол за шесть секунд до конца овертайма забил Джон Таварес, реализовавший большинство. Таварес закончил матч с двумя голами и передачей.

“Торонто” (29-19-7) не допустил третьего поражения подряд и поднялся на третье место Атлантического дивизиона. “Мэйпл Лифс” на одно очко опережают “Флориду”, которая провела на два матча меньше. Самым результативным игроком встречи стал Остон Мэттьюз, забивший гол и сделавший три передачи. Шайба стала для Мэттьюза 40-й в сезоне. Столько же у Александра Овечкина, на две меньше – у Давида Пастрняка.

“Забить 40 голов – это серьезно, – сказал Мэттьюз, также достигший этого рубежа в своем дебютном сезоне. – Но мне повезло играть с отличными партнерами. Отдаю им должное”.

У “Дакс” 2 (1+1) очка набрал Адам Хенрик, а вратарь Райан Миллер сделал 30 сэйвов. “Дакс” не проигрывают в основное время на протяжении четырех встреч (2-0-2). “Анахайм” после двух периодов проигрывал 1:3.

Auston Matthews is the fifth player in @MapleLeafs franchise history to record multiple 40-goal seasons, joining Darryl Sittler (4x), Lanny McDonald (3x), Rick Vaive (3x) and Mats Sundin (2x). #NHLStats pic.twitter.com/t9MpAWYXcX

— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 8, 2020