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Хоккей

“Флорида” – “Питтсбург” (2:3): “Пингвинз” догоняют “Вашингтон”

Николай ПисаревНет комментариев
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Сидни Кросби и Винсент Тротчек

33 сэйва Тристана Джарри и решающий гол Сидни Кросби в большинстве позволил “Питтсбургу” одержать девятую победу в 12 матчах и на расстояние четырёх очков приблизиться к “Вашингтону” в борьбе за первое место в Столичном дивизионе. “Питтсбург” (34-15-5) удержал два очка несмотря на то, что в последние три с половиной минуты “Флорида” нанесла шесть безответных бросков, а за две секунды до окончания встречи Евгений Дадонов не реализовал выход “один на один”.

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“Флорида” перебросала соперника со счётом 35-22, но потерпела второе подряд поражение в основное время и четвертое в пяти матчах (1-3-1). В состав “Пэнтерз” после трёх пропущенных встреч вернулся капитан Александр Барков, нанесший четыре броска по воротам. Вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков. В борьбе за третье место Атлантического дивизиона “Флорида” отстает от “Торонто” на два очка.

“Сегодня у нас многое получалось, – сказал тренер “Пантер” Джоэл Кенневилль. – Обычно если так играешь, то побеждаешь”.

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Нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин отметился одной передачей и набрал очки в четвертой игре подряд.

Источник: nhl.ru
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