Зукера обменяли из “Уайлд” в “Пингвинз”

Джейсон Зукер

В понедельник “Миннесота Уайлд” обменяла Джейсона Зукера в “Питтсбург Пингвинз”, получив за него нападающего Алекса Гальченюка, молодого защитника Кэйлена Аддисона и выбор в первом раунде драфта 2020 года.

В 45 играх нынешнего чемпионата 28-летний нападающий Зукер набрал 29 (14+15) очков. В общей сложности он провел в НХЛ 456 матчей, записав в них на свой счет 243 (132+111) очка. Он играл только за “Миннесоту”, которая выбрала его во втором раунде драфта 2010 года под 59-м номером.

Гальченюк проводил первый сезон в “Питтсбурге”, куда его обменяли 29 июня 2019 года из “Аризона Койотиз”. В 45 поединках этого чемпионата 25-летний нападающий забросил пять шайб и отдал 12 голевых передач. Всего же в НХЛ он сыграл 535 матчей за “Питтсбург”, “Койотиз” и “Монреаль Канадиенс”, набрав в них 313 (132+181) очков.

“Питтсбург” выбрал Эддисона во втором раунде драфта 2018 года под 53-м номером. 19-летний защитник в этом сезоне играет в молодежной Западной хоккейной лиге: 39 матчей, 43 (10+33) очка.

“Миннесота” получит от “Пингвинз” право выбора в первом раунде драфта 2020 года, если “Питтсбург” выйдет в плей-офф. В противном случае “Пингвинз” смогут отправить в “Уайлд” выбор в первом раунде драфта либо 2020 года, либо 2021-го.

