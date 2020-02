Баумистер потерял сознание на скамейке запасных. Матч между “Сент-Луисом” и “Анахаймом” переносится .

Джей Баумистер

Матч между “Сент-Луис Блюз” и “Анахайм Дакс” перенесен на другое время. Во вторник за 7:50 до окончания первого периода защитник “Блюз” Джей Баумистер потерял сознание на скамейке запасных.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT

