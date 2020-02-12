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Хоккей

Баумистер потерял сознание на скамейке запасных. Матч между “Сент-Луисом” и “Анахаймом” переносится .

Николай ПисаревНет комментариев
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Джей Баумистер

Матч между “Сент-Луис Блюз” и “Анахайм Дакс” перенесен на другое время. Во вторник за 7:50 до окончания первого периода защитник “Блюз” Джей Баумистер потерял сознание на скамейке запасных.

Баумистера унесли на носилках. Матч проходил на арене Honda Center в Анахайме и был прерван при счете 1:1. По итогам 12:10 игрового времени счет был равным 1:1. У “Дакс” отличился Адам Хенрик, у “Блюз” – Иван Барбашев.

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“Из-за чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здоровья защитника “Блюз” Джея Боумистера, сегодняшний матч переносится на другое время. Точная дата будет названа позднее”, – говорится в заявлении НХЛ.

Чуть позже генеральный менеджер “Сент-Луиса” Дуг Армстронг опубликовал следующее заявление:

“Сразу после смены за 7:50 до окончания первого периода сегодняшнего матча у Джея Баумистера на скамейке запасных случился сердечный приступ, и он потерял сознание. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала нашей команды, врачей и массажистов “Анахайма” нам удалось стабилизировать состояние Джея. Он был в сознании и мог двигать руками и ногами, когда его отправляли в больницу Университета Калифорнии. Сейчас он по-прежнему в сознании и проходит тщательное медицинское обследование. Новую информацию о состоянии здоровья Джея мы опубликуем в среду утром”.

Источник: nhl.ru
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