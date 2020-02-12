Баумистер потерял сознание на скамейке запасных. Матч между “Сент-Луисом” и “Анахаймом” переносится .

Джей Баумистер

Матч между “Сент-Луис Блюз” и “Анахайм Дакс” перенесен на другое время. Во вторник за 7:50 до окончания первого периода защитник “Блюз” Джей Баумистер потерял сознание на скамейке запасных.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020

Баумистера унесли на носилках. Матч проходил на арене Honda Center в Анахайме и был прерван при счете 1:1. По итогам 12:10 игрового времени счет был равным 1:1. У “Дакс” отличился Адам Хенрик, у “Блюз” – Иван Барбашев.

“Из-за чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здоровья защитника “Блюз” Джея Боумистера, сегодняшний матч переносится на другое время. Точная дата будет названа позднее”, – говорится в заявлении НХЛ.

Чуть позже генеральный менеджер “Сент-Луиса” Дуг Армстронг опубликовал следующее заявление:

“Сразу после смены за 7:50 до окончания первого периода сегодняшнего матча у Джея Баумистера на скамейке запасных случился сердечный приступ, и он потерял сознание. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала нашей команды, врачей и массажистов “Анахайма” нам удалось стабилизировать состояние Джея. Он был в сознании и мог двигать руками и ногами, когда его отправляли в больницу Университета Калифорнии. Сейчас он по-прежнему в сознании и проходит тщательное медицинское обследование. Новую информацию о состоянии здоровья Джея мы опубликуем в среду утром”.

The ⁦@StLouisBlues⁩ CONFIRM #JayBouwmeester suffered a cardiac emergency.Please, #prayforjay. https://t.co/y454dS3CVQ — Pyretta Blaze (@thePyrettaBlaze) February 12, 2020