Антуан Руссель

Форвард Ванкувера Антуан Руссель оштрафован НХЛ на 5000 долларов за атаку защитника Нэшвилла Янника Вебера.

ВИДЕО НАРУШЕНИЯ.

#ICYMI here was the slash by #Canucks Antoine Roussel on #Preds Yannick Weber pic.twitter.com/Dt6O07uSaV

— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 11, 2020