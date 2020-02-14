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Хоккей

“Баффало” – “Детройт” (3:2): “Сэйбрз” не сплоховали

Николай ПисаревНет комментариев
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Маркус Юханссон

Гол и передача Сэма Рейнхарта помогли “Баффало” (25-24-8) одержать третью победу в последних шести матчах (3-2-1). Также гол и передача на счету Маркуса Юханссона , а вратарь Картер Хаттон сделал 27 сэйвов.

Оба гола “Детройта” (14-40-4) забил Даррен Хелм, а Джонатан Бернье отразил 22 броска. В состав “Ред Уингз” после 20 пропущенных матчей вернулся нападающий Энтони Манта, сделавший две передачи. Хелм дважды выводил “Детройт” вперед, но “Баффало” добыл победу благодаря голу Райнхарта на первой минуте третьего периода.

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Нападающий “Детройта” Брендан Перлини получил глубокий порез носа после контакта с коньком защитника “Баффало” Хенри Йокихарью на 16-й минуте первого периода и не смог продолжить встречу.

Источник: nhl.ru
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