“Джетс” продлили контракт с Полом Морисом

Пол Морис

“Виннипег Джетс” в среду подписал многолетний новый контракт с главным тренером Полом Морисом.

Морис работает в “Джетс” (29-24-5) седьмой сезон. На данный момент “Виннипег” на одно очко отстает от “Аризоны Койотиз” в борьбе за место второй wild card в плей-офф Кубка Стэнли от Западной конференции.

12 января 2014 года Морис во главе “Джетс” заменил Клода Ноэля. В 503 матчах при 53-летнем специалисте “Виннипег” сыграл 264-186-53. За пять полноценных сезонов “Джетс” три раза выходили в плей-офф. В 2018 году они уступили “Вегас Голден Найтс” в финале Западной конференции, а в 2019 году в шести матчах первого раунда проиграли “Сент-Луис Блюз”.

20 октября после победы “Виннипега” над “Эдмонтон Ойлерз” в серии буллитов со счётом 1:0 Морис стал седьмым тренером, выигравшим в регулярных сезонах 700 раз. С 724 победами он занимает второе место среди действующих тренеров после Барри Тротца из “Нью-Йорк Айлендерс” (843). Также Морис является одним из шести тренеров, на счету которого более 1500 игр в регулярных сезонах.

Всего за 22 сезона во главе “Хартфорд Уэйлерз”, “Каролина Харрикейнз”, “Торонто Мэйпл Лифс” и “Джетс” его показатели составляют 724-643-121 при 99 ничьих в 1587 матчах регулярных сезонов. В 80 встречах плей-офф его команды побеждали 36 раз при 44 поражениях.

Ближайший матч “Виннипега” состоится в пятницу против “Сан-Хосе Шаркс” в Bell MTS Place.