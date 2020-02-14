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Хоккей

Фан-клуб и команда «Днепр» посетили школу-интернат

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 14 февраля, руководство, игроки и болельщики команды посетили Херсонскую специальную общеобразовательную школу – интернат 1-3 ступеней Херсонского областного совета, воспитаники которой вчера поддержали херсонскую команду на «Фаворит Арене». Учащиеся школы впервые были на игре и не скрывали своего восторга.

Лучшая болельщица января по версии УХЛ Евгения, 13 февраля, во время игры между «Днепром» и «Ледяными Волками» получила приз от партнера УХЛ – корпорации «Конти». Как рассказала Евгения, которая увлекается хоккеем, свой приз она решила передать учащимся херсонской специализированной общеобразовательной школы-интерната, куда участники фан-клуба команды «Днепр» и хоккеисты решили приехать в гости.

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Источник: Фан-страница «Днепр»

Источник: uhl.ua
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