“Флорида” – “Филадельфия” (2:6): “Пэнтерз” отдаляются от плей-офф

Сэма Монтембо против Тэйлора Питлика

“Флорида” (30-21-6) потерпела второе поражение в восьми матчах (2-5-1) после перерыва на “Матч звёзд”, в который команда входила с победной серией из шести игр. Проиграв прямому конкуренту в борьбе за плей-офф, “Пэнтерз” на пять очков отдалились от “Филадельфии”, которая занимает место второй wild card. При этом отставание от “Торонто”, занимающего третье место Атлантического дивизиона, осталось на уровне двух очков при одной игре в запасе у южан. Сергей Бобровский пропустил три гола в первом периоде и был заменён на Сэма Монтембо, который сделал 16 сэйвов. Для российского вратаря поражение стало пятым подряд (0-4-1).

“Мы только что поговорили в раздевалке, – сказал капитан “Флориды” Александр Барков о собрании после встречи. – Нам нужно играть усерднее и, конечно, начинать это делать с первого периода. Надо посмотреть на себя в зеркало и начать играть лучше. Мы больше не можем позволить себе проигрывать. Не можем себе позволить играть таким образом”.

Для вратаря “Филадельфии” Картера Харта, сделавшего 26 сэйвов, победа в гостях стала первой за более чем три месяца. Харт потерпел семь поражений подряд на выезде, предыдущий раз выиграв 10 ноября.

“Флайерз” (32-19-7) переиграли “Пэнтерз” во второй раз за четыре дня и имеют на счету пять побед в последних семи матчах. Голом и двумя передачами у “Филадельфии” отметился Джеймс ван Римсдайк, а четыре гола у гостей организовали игроки третьего и четвертого звеньев.

У “Флориды” по голу забили Джонатан Юбердо и Барков. Для Юбердо шайба стала 20-й в сезоне, а Барков забил 152-й гол в карьере и сравнялся с Павлом Буре по числу голов в клубной истории. Больше за “Пэнтерз” забивали только Скотт Мелланби (157) и Олли Йокинен (188).

“Флайерз” доигрывали встречу без защитника Трэвса Cанхайма, а “Флорида” без форварда Ноэла Аккари.