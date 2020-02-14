На домашнем матче «Ледяных Волков» против «Белого Барса» ожидается аншлаг!

Как сообщает администрация столичного клуба«Ледяные Волки», на домашнем матче 35-го тура регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч, которые киевляне проведут против белоцерковского«Белого Барса», ожидается аншлаг.

На данный момент фактически все билеты на матч распроданы, кроме 12 сидячих мест. Таким образом, «Ледяные Волки» проведут домашний поединок при заполненных трибунах. Отметим, что, помимо болельщиков, этот матч посетят дети из благотворительного фонда Parimatch Foundation.

Напомним, что прошлый домашний матч киевлян против харьковского МХК«Динамо» посетили воспитанники фонда«С теплом в сердце» со своими родителями.

Также отметим, что билеты на оставшиеся домашние матчи «Ледяных Волков» можно приобрести на сайте Esport.in.ua, а также в кассах Киева.

Расписание домашних матчей столичной команды в феврале:

19 февраля17:30«Ледяные Волки» -«Донбасс»

27 февраля17:15«Ледяные Волки» -«Днепр»

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