“Нью-Джерси” – “Детройт” (4:1): четыре гола за четыре минуты

Уэйн Симмондз

“Нью-Джерси” (21-25-10) забил четыре гола за четыре минуты в третьем периоде и одержал волевую победу. “Девилз” в последних восьми матчах проиграли в основное время всего один раз (4-1-3), а дублем у них отметился Уэйн Симмондс, забивший 250-й гол в карьере. Вратарь Маккензи Блэквуд отразил 25 бросков. Также по шайбе у хозяев забросили Энди Грин и Йеспер Братт, а Павел Заха сделал две передачи.

“Детройт” (14-41-4) потерпел 13-е поражение в последних 15 матчах (2-11-1). Единственный гол “Ред Уингз” забил Андреас Атанасиу, а Джонатан Бернье сделал 22 сэйва. Гол Атанасиу прервал сухую серию Блэквуда на отметке 171:37, ставшую пятой среди новичков в клубной истории.