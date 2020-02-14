“Торонто” – “Даллас” (2:3): Андерсен вернулся и проиграл

Маттиас Янмарк и Джейми Бенн

Вратарь “Торонто” Фредерик Андерсен, пропустивший четыре матча, вернулся на лед, сделал 16 сэйвов, но не помог своей команде, которая осталась на третьем месте Атлантического дивизиона.

Третью подряд победу “Далласу” (33-19-5) обеспечили голы Дениса Гурьянова, Радека Факсы и Тайлера Сегина. Последний прервал самую длительную в карьере безголевую серию из 17 матчей. Вратарь Бен Бишоп сделал 27 сэйвов.

“Очень приятное чувство, я не знал, когда это снова произойдет, так что ждал спокойно, – сказал Сегин, до этого забивавший 28 декабря 2019 года. – Я уже думал, что шайба влетит в ворота как-нибудь от головы или зада, но я все равно рад, что это произошло”.

У “Торонто” (30-20-8) по голу забили Остон Мэттьюз и Зак Хаймэн. На счету Мэттьюза 41 гол, он делит первое место спора снайперов с Давидом Пастрняком. У Овечкина – 40.

Нападающий “Далласа” [l]Эндрю Кольяно[/l] провел 1000-й матч в НХЛ.