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Хоккей

“Вегас” – “Сент-Луис” (6:5 ОТ): “Блюз” не спасли четыре гол Сэнфорда

Николай ПисаревНет комментариев
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Джонатан Марчиссо

“Сент-Луис” проиграл первый матч без защитника Джея Баумистера, у которого в игре с “Анахаймом” случился сердечный приступ. Хотя после такого матча Баумистеру, находящемуся в госпитале, явно не стало легче. “Блюз” (32-15-10) проиграли несмотря на четыре гола Зака Сэнфорда и то, что три раза вели в счете: 1:0, 4:2 и 5:4. Но “Вегас” проявил чудеса воли и всякий раз отыгрывался, в том числе за 4:40 до конца третьего периода, когда Алекс Так сделал счет 5:5. Победу в овертайме “Голден Найтс” принес оформивший дубль Джонатан Марчиссо. Также двумя голами у “Рыцарей” отметился Макс Пачиоретти, а вратарь Малкольм Суббан сделал 19 сэйвов.

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“Сент-Луис” (32-15-10), вратарь которого Джордан Биннингтон сделал 46 сэйвов, проиграл в третий раз подряд. Сэнфорд ранее ни разу не забивал более двух голов.

Источник: nhl.ru
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